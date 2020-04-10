Главный следователь МВД уволен указом президента

Главный следователь МВД уволен указом президента
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Заместитель главы МВД, глава следственного департамента Александр Романов уволен указом президента РФ Владимира Путина.

Неделю назад подчиненные Романова — генералы Александр Краковский, Александр Бирюков и Александр Румянцев, были взяты под арест до 1 июня — их обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они неправомерно помогли перевести под домашний арест гендиректора девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 10 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Александра Романова допросили в рамках дела о превышении должностных полномочий, обвиняемыми по которому проходят его бывшие подчиненные. Романова же допросили в качестве свидетеля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на начальника оперативного отдела одного из СИЗО Петербурга завели дело о взятке.

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