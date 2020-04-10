В США заявили о пике эпидемии COVID-19

Американский президент Дональд Трам заявил в ходе пресс-конференции, что Соединенные Штаты приблизились к пику распространения нового типа коронавирусной инфекции.

Президент США уверяет, что страна находится «на вершине кривой». По его словам, в некоторых штатах уже зафиксирован спад распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вице-президент Майк Пенс, который также принимал участие в пресс-конференции, заявил, что в регионах, где эпидемия COVID-19 была наиболее серьезной, ситуация начинает стабилизироваться. По его словам, это происходит в городах Нью-Йорк, Денвер и в штате Луизиана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведка США предрекала пандемию коронавируса еще в ноябре 2019 года, но ее не послушали.