Названы правила использования перчаток для защиты от COVID-19

Жителям России дали рекомендации по использованию одноразовых перчаток во время выходов из дома во время пандемии нового типа коронавируса.

Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко рассказал в интервью Sputnik, коронавирус не может попасть на кисти рук благодаря перчаткам. Способ передачи коронавируса через руки, которые затрагивают зараженные поверхности, является одним из наиболее распространенных.

При этом есть несколько правил пользования перчатками. Так, в перчатках нельзя трогать глаза, но и уши. Также стоит отказаться от пользования телефоном в перчатках, поскольку вирус может остаться на гаджете, а когда вы выбросите перчатки, то можете легко заразиться, заявляет Бровко. Кроме того, не стоит забывать про дезинфекцию телефонов.

После возвращения домой одноразовые перчатки необходимо выбросить, а если вы носите кожаные, то их стоит продезинфицировать.

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