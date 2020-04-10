Названы правила использования перчаток для защиты от COVID-19

Названы правила использования перчаток для защиты от COVID-19
Медицинские перчатки могут защитить от коронавируса. Фото: Pixabay

Жителям России дали рекомендации по использованию одноразовых перчаток во время выходов из дома во время пандемии нового типа коронавируса.

Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко рассказал в интервью Sputnik, коронавирус не может попасть на кисти рук благодаря перчаткам. Способ передачи коронавируса через руки, которые затрагивают зараженные поверхности, является одним из наиболее распространенных.

При этом есть несколько правил пользования перчатками. Так, в перчатках нельзя трогать глаза, но и уши. Также стоит отказаться от пользования телефоном в перчатках, поскольку вирус может остаться на гаджете, а когда вы выбросите перчатки, то можете легко заразиться, заявляет Бровко. Кроме того, не стоит забывать про дезинфекцию телефонов.

После возвращения домой одноразовые перчатки необходимо выбросить, а если вы носите кожаные, то их стоит продезинфицировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач больницы Филатова в Петербурге развенчала миф о том, что дети легко переносят коронавирус.

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