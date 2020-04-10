Мигрант пытался убить таксиста, не желая оплачивать проезд

Мужчину будут судить за покушение на убийство таксиста. Фото: pixabay

Мужчину будут судить за покушение на убийство таксиста. Фото: pixabay

В Петербурге на скамье подсудимых окажется мужчина, который проходит обвиняемым по делу о покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Петербургу, правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гражданина Узбекистана.

По версии следствия, все произошло в ноябре 2019 года около одного из домов по Витебскому проспекту. Таксист припарковал авто и ожидал оплаты от пассажира. Однако, мигрант не захотел оплачивать проезд и ударил водителя ножом.

Водитель такси выжил благодаря тому, что сумел оказать активное сопротивление злоумышленнику, а также своевременной медицинской помощи.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в «Яндекс.Такси».