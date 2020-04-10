На КАД возле поселка Бугры произошло массовое ДТП

В пятницу, 10 апреля, в ясную погоду на КАД произошло массовое ДТП.
О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовали соответствующую видеозапись. При этом число машин, попавших в ДТП, не уточняется.
Дорожный инцидент произошел на КАД возле поселка Бугры Всеволожского района. Судя по кадрам, в ДТП попали Renault, Audi, Lada и Opel. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.