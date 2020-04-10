На КАД возле поселка Бугры произошло массовое ДТП

На КАД возле поселка Бугры произошло массовое ДТП
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 10 апреля, в ясную погоду на КАД произошло массовое ДТП.

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовали соответствующую видеозапись. При этом число машин, попавших в ДТП, не уточняется.

Дорожный инцидент произошел на КАД возле поселка Бугры Всеволожского района. Судя по кадрам, в ДТП попали Renault, Audi, Lada и Opel. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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