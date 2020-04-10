Найдены похитители 2 миллионов из офиса на Петроградке, но не деньги

Полиция Петербурга раскрыла крупную кражу из офиса в Петроградском районе. В январе неизвестные похитили три сейфа с 2 млн рублей.

Кража произошла в ночь на 29 января. Злоумышленники проникли в офисное помещение на Малом проспекте П.С., подобрав ключ к замку входной двери. С собой они забрали три металлических ящика с деньгами.

Два с половиной месяца спустя в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция вышла на предполагаемых похитителей. Ими оказались двое граждан 1978 и 1976 годов рождения. Мужчины задержаны 9 апреля.

«Похищенное не изъято», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Расследование продолжаются. Полиция устанавливает причастность задержанных к другим преступлениям.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, деньги были похищены из офиса одной из фирм на Малом проспекте П.С., 19. Злоумышленники проникли внутрь между 00:30 и 00:45. О пропаже денег заявил мужчина 1973 года рождения.