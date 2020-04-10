На Приморском шоссе водитель Mercedes насмерть разбился о дерево

На Приморском шоссе водитель Mercedes насмерть разбился о дерево
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 апреля на Приморском шоссе, недалеко от Сестрорецка, произошло смертельное ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:10 на 33-м километре трассы, сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель за рулем Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травам мужчина погиб на месте.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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