На Приморском шоссе водитель Mercedes насмерть разбился о дерево

Утром 10 апреля на Приморском шоссе, недалеко от Сестрорецка, произошло смертельное ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:10 на 33-м километре трассы, сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель за рулем Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травам мужчина погиб на месте.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.