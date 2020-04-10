Обвиняемый в сексуальном преступлении механик из Шушар мог похитить человека

Мужчина может быть причастен к похищению. Фото: pixabay.com

Мужчина может быть причастен к похищению. Фото: pixabay.com

Полиция полагает, что 47-летний механик из поселка Шушары может быть причастен к похищению человека. Ранее он был задержан за преступление сексуального характера.

В конце ноября в полицию Пушкинского района Петербурга поступило заявление от 24-летнего мужчины. Он сообщил, что ночью его знакомые под угрозой обрезка металлической трубы против воли удерживали его в одной из квартир в поселке Ленсоветовский. Они также похитили у него телефон, планшет и документы, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, к похищению причастен 47-летний житель Шушар. Подозреваемый неоднократно был судим, а также был обвинен в совершении развратных действий.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полиция устанавливает личности других причастных к похищению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину задержали за похищение бывшей сожительницы.