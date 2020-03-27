В Петербурге мужчину задержали за похищение бывшей

В полицию Красносельского района Петербурга обратилась 27-летняя предпринимательница. Она сообщила, что её на днях похитил бывший. Мужчина задержан.

О похищении женщина заявила вечером 26 марта. Она рассказала, что утром 22 марта во дворе дома 82 по улице Маршала Казакова 32-летний мужчина силой усадил её в салон автомобиля Lada Priora. После чего попытался отвезти её к себе домой.

Женщина оказала сопротивление и покинула автомобиль. Мужчина после этого скрылся, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник и заявительница прежде состояли в отношениях и жили вместе. Около семи вечера 26 марта он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина на Kia Rio совершил наезд на бывшую жену. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.