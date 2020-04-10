Путин поручил МВД и Росгвардии следить за прибывшими из-за границы

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса теми гражданами, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, МВД и Росгвардия должны принять дополнительные меры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 607 595 человек. Скончались 95 785, при этом 357 164 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.