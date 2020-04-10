Единственную поликлинику в Красном Селе закрыли на дезинфекцию

В Петербурге городская поликлиника №93 в Красном Селе закрылась на плановую дезинфекцию. Со слов одного из работников медучреждения причиной этого стал коронавирус.

Как рассказал сотрудник поликлиники gazeta.spb.ru, закрыть поликлинику решили после того, как её посетила жительница Красного Села, у которой подозревают коронавирус. В учреждение женщина пришла за справкой.

Амбулаторный прием в здании поликлиники на улице Освобождения, 15 временно приостановлен. Пациенты могут обратиться по адресам: улица Красногорская, 7/2 и улица Школьная, 45.

«11, 12 апреля 2020 года прием осуществляется дежурным врачом. С 13.04.2020 амбулаторный прием ведется в обычном режиме», — уточняется на сайте поликлиники.

Обслуживание на дому проходит в обычном режиме. Пациенты, которым необходимо посещение травмпункта, могут обратиться на Отважную, 8.

По словам местных жителей, врачи обзванивают пациентов и сообщают об отмене приемов.

«Мне уже врач звонила и предложила мне закрыть больничный завтрашним числом, но в понедельник. Но мне нельзя на работу без закрытого больничного, поэтому буду ждать понедельника», — рассказала одна из жительниц Красного Села в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».

Подтвердить информацию о закрытии поликлиники в связи с коронавирусом в Администрации Красносельского района не удалось. В комитете по здравоохранению о возможном заболевшем также не знают. Однако, в ведомстве отметили, что случаи выявления короновируса в медицинских учреждениях — распространенной в последнее время для города явление.

«Истории такие стали достаточно распространенными в учреждениях. Там проводится дезинфекция соответственно», — рассказали gazeta.spb.ru в комитете по здравоохранению.

Отметим, что поликлиника №93 — единственная взрослая в Красном Селе. В Красном Селе также работают детская поликлиника и её стоматологический филиал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 408.