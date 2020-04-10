Депутат Госдумы назвал демонтаж памятника Коневу в Праге трусостью

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал трусостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Он считает, что монумент нужно перевезти в Россию.

«Демонтаж памятника полководцу Коневу в Праге — трусливый поступок представителей чешских властей. Убежден, что для монумента героическому советскому полководцу найдется достойное место в России»,- заявил Железняк, сообщает РИА «Новости».

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.