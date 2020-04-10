Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Утром в пятницу, 10 апреля, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 0,43% до 73,98 рублей. Курс евро снизился на 0,24% — до 80,99 рублей.

Индекс Московской биржи упал на 1,26% до 2667,67 пункта. Индекс РТС показал снижение на 1,82%, до 1134,46 пункта.

Накануне, 9 апреля, курс доллара упал ниже 73 рублей — до 72,77 рублей. Евро же вчера стоил 75,59 рублей. Стоит отметить, что в последний раз курс доллара находился на столь низкой отметке еще 13 марта, а курс евро был ниже 80 рублей 6 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.