Пассажиропоток метро Петербурга увеличился всего на 100-200 человек

В утренние и вечерние часы в метро Петербурга, несмотря на режим самоизоляции, собираются толпы людей. Однако существенного увеличения пассажиропотока не отмечено.

С прошлой недели прирост пассажиров составил всего 100-200 человек, рассказали gazeta.spb.ru в ГУП «Петербургский метрополитен». Падение пассажиропотока на сегодняшний день остается на уровне 80%.

В четверг, 9 апреля, метро воспользовались 482 тыс. пассажиров, в среду — 486 тыс., во вторник — 480 тыс. Пассажиропоток варьируется, но остается низким. Скопление людей можно заметить только в утренние и вечерние часы. На эти случаи в «горячем резерве» имеются дополнительные составы.

«В утренние и вечерние часы пассажиров много, поэтому выдаем резервные составы», — пояснили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 10 апреля Петербург вошел в лидеры по уровню самоизоляции среди городов-миллионников.