В Финляндии за сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом

В соседней для Петербурга Финляндии за сутки зафиксировано 164 новых случая заражения коронавирусом.

В стране 10 апреля всего 2 769 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

По последним данным, 244 человека находятся в больнице, из них 82 в реанимации, 42 умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 607 595 человек. Скончались 95 785, при этом 357 164 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

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