ФАС выходит на масштабные проверки цен в магазинах

Служба перешла на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. Фото: pixabay

Служба перешла на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. Фото: pixabay

Федеральная налоговая служба проведет проверки по информации о росте цен на продукты в торговых сетях и несетевых магазинах.

Обо всем стало известно в четверг, 9 апреля, в ходе встречи с Правительством. В связи с изменившейся экономической ситуацией с марта служба проводит ежедневный мониторинг цен.

Как сообщили на сайте ФАС по Петербургу, с этой недели к мониторингу подключились и активисты Общероссийского народного фронта.

По словам замруководителя ФАС РФ, в результате того, что в стране профицит продовольственных товаров, повышение цены на продукты станет поводом для проведения расследования.

Он также подчеркнул, что там, где есть признаки ценовых сговоров, будут возбуждены антимонопольные дела о картелях

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку не стали штрафовать за прогулку по парку в период самоизоляции.