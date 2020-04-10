ФАС выходит на масштабные проверки цен в магазинах

Федеральная налоговая служба проведет проверки по информации о росте цен на продукты в торговых сетях и несетевых магазинах.
Обо всем стало известно в четверг, 9 апреля, в ходе встречи с Правительством. В связи с изменившейся экономической ситуацией с марта служба проводит ежедневный мониторинг цен.
Как сообщили на сайте ФАС по Петербургу, с этой недели к мониторингу подключились и активисты Общероссийского народного фронта.
По словам замруководителя ФАС РФ, в результате того, что в стране профицит продовольственных товаров, повышение цены на продукты станет поводом для проведения расследования.
Он также подчеркнул, что там, где есть признаки ценовых сговоров, будут возбуждены антимонопольные дела о картелях
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