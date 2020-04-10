Первоклассники из многодетных семей смогут быть обеспечены соц.выплатой до начала учебного года

Затраты на подготовку к школе всегда очень существенны. Фото: Pixabay

Затраты на подготовку к школе всегда очень существенны. Фото: Pixabay

Таким образом, Социальный кодекс Петербурга претерпел изменения. Закон о их внесении подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Теперь, дети, которые только собираются пойти школу, могут не дожидаться 1 сентября и получить социальную помощь раньше.

Согласно кодексу, дети из многодетных семей, которые учатся в школах или учреждениях среднего-профессионального образования, имеют право на получение выплаты, осуществляемой каждый год. До внесения корректив, получить средства было возможным только после начала обучения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент, после проведения индексации, сумма выплат по состоянию на 2020 год равна 4467 рублей.

Одной из целей материальной помощи от города — компенсация потраченных денег на подготовку юного петербуржца к учебному году. Теперь получить выплату можно сразу после зачисления ребенка в 1 класс. Обычно оформление документов на поступление происходит за 5-6 месяцев до начала учебы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многодетные семьи и семьи с инвалидами в Петербурге могут получить выплаты на жилье.