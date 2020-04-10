Первоклассники из многодетных семей смогут быть обеспечены соц.выплатой до начала учебного года

Первоклассники из многодетных семей смогут быть обеспечены соц.выплатой до начала учебного года
Затраты на подготовку к школе всегда очень существенны. Фото: Pixabay

Таким образом, Социальный кодекс Петербурга претерпел изменения. Закон о их внесении подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Теперь, дети, которые только собираются пойти школу, могут не дожидаться 1 сентября и получить социальную помощь раньше.

Согласно кодексу, дети из многодетных семей, которые учатся в школах или учреждениях среднего-профессионального образования, имеют право на получение выплаты, осуществляемой каждый год. До внесения корректив, получить средства было возможным только после начала обучения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент, после проведения индексации, сумма выплат по состоянию на 2020 год равна 4467 рублей.

Одной из целей материальной помощи от города — компенсация потраченных денег на подготовку юного петербуржца к учебному году. Теперь получить выплату можно сразу после зачисления ребенка в 1 класс. Обычно оформление документов на поступление происходит за 5-6 месяцев до начала учебы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многодетные семьи и семьи с инвалидами в Петербурге могут получить выплаты на жилье.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов выплаты многодетные семьи социальный кодекс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ставшая «случайно» гендиректором петербурженка окажется в суде
Миндзрав расскажет, чем стоит питаться во время коронавируса
После несчастного случая на Ижорских заводах возбудили уголовное дело
Аспирант ИТМО разрабатывает систему выявления фейков
В Карелии с 16 апреля разрешат работу малых и средних предприятий
В выходные в Петербурге пройдет дождь
В Китае перестали считать собак съедобными животными
В правительстве Британии рассказали о состоянии Бориса Джонсона