Жителей Ленобласти предупредили о гололедице и сильном ветре

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице и сильном ветре
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

На дорогах Ленобласти 11 и 12 апреля утром и вечером ожидается гололедица.

В связи с этм МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

По данным, ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются осадки в виде мокрого снега и умеренного дождя. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последний день уходящего года в Северной столице будет теплым и облачным. Днем обещают мокрый снег, петербуржцам рекомендуют вооружиться зонтиками. В МЧС уточнили, что опасные или неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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