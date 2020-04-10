Жителей Ленобласти предупредили о гололедице и сильном ветре

На дорогах Ленобласти 11 и 12 апреля утром и вечером ожидается гололедица.

В связи с этм МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

По данным, ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются осадки в виде мокрого снега и умеренного дождя. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последний день уходящего года в Северной столице будет теплым и облачным. Днем обещают мокрый снег, петербуржцам рекомендуют вооружиться зонтиками. В МЧС уточнили, что опасные или неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.