Аспирант ИТМО разрабатывает систему выявления фейков

Выявлять фейковые новости можно с помощью нейронных сетей и собранных датасетов. В этом уверен аспирант факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Арсений Третьяков.

Третьяков провел два семестра в Мадридском университете имени Карлоса II, где собирал датасет для будущей системы распознавания фейков. Система призвана автоматически просчитывать вероятность сфабиркованности текста, сообщается на сайте ИТМО.

Аспирант планировал работать с русскоязычными медиа, но столкнулся с проблемой. В России недостаточно проектов по проверке фактов, которые агрегируют и систематизируют фейковые новости. Без них обучение нейросетей затруднительно.

По словам Аресения Третьякова, тестирование показало, что система способна отличить фейковую новость с точностью до 90%. Сейчас аспирант продолжает пополнять базу данных и проводит испытания по работе будущей системы.

«Отмечу, что при государственном заказе на такую систему мы могли бы силами нашего мегафакультета собрать ее первую версию за год», — сказал заместитель декана факультета инфокоммуникационных технологий, доктор технических наук, доцент Олег Басов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после публикации фейковой новости о коронавирусе в соцсетях возбудили уголовное дело.