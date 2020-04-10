Поставщики риса и подсолнечного масла повысили цены на 50%

Поставщики риса и подсолнечного масла повысили цены на 50%
Поставщики поднимают цены на рис. Фото: pixabay.com

Поставщики риса и подсолнечного масла уведомили о росте цен на 50%. Об этом сообщили в компании X5 Retail Group.

Уведомления о повышении цен, по словам представителя компании, было получено от поставщиков большинства категорий товаров. Так, стоимость мясных консервов и макарон выросла на 10-15%, риса и подсолнечного масла — на 15%.

«Мы понимаем, что у партнеров есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара, связанные с валютным курсом, и принимаем повышение цен, когда это обоснованно», — приводит «ТАСС» слова представителя X5 Retail Group.

Ритейлер старается нивелировать рост цен на часть товаров за счет собственной маржи. Так, отпускные цены на муку поставщики за последние две недели увеличили на 12,4%. На полках магазинах рост составил всего 0,6%. Отпускные цены на перловую крупу возросли на 11,2%, в магазинах — на 0,1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики «Руспродсоюза» предсказали резкий рост закупочных цен на наиболее популярные продукты питания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
X5 Retail Grouр масло подсолнечное масло поставщик рис
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Южной Корее выявили около сотни повторных заражений COVID-19
«СК «Орион Плюс» отремонтирует дороги на севере Петербурга
Олимпиада в Токио может не состояться и в 2021 году
С понедельника в Петербурге более 40 автобусов выйдет на маршруты
Поставщики риса и подсолнечного масла повысили цены на 50%
Малком получил приз лучшему игроку «Зенита» в марте с помощью дрона
У Петропавловки заметили «моржей», вышедших из самоизоляции
Две петербургские компании уличили в работе во время пандемии