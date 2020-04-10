Поставщики риса и подсолнечного масла повысили цены на 50%

Поставщики риса и подсолнечного масла уведомили о росте цен на 50%. Об этом сообщили в компании X5 Retail Group.

Уведомления о повышении цен, по словам представителя компании, было получено от поставщиков большинства категорий товаров. Так, стоимость мясных консервов и макарон выросла на 10-15%, риса и подсолнечного масла — на 15%.

«Мы понимаем, что у партнеров есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара, связанные с валютным курсом, и принимаем повышение цен, когда это обоснованно», — приводит «ТАСС» слова представителя X5 Retail Group.

Ритейлер старается нивелировать рост цен на часть товаров за счет собственной маржи. Так, отпускные цены на муку поставщики за последние две недели увеличили на 12,4%. На полках магазинах рост составил всего 0,6%. Отпускные цены на перловую крупу возросли на 11,2%, в магазинах — на 0,1%.

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