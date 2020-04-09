Эксперты считают, что в ближайшее время взлетят цены на важные продукты

Эксперты считают, что в ближайшее время взлетят цены на важные продукты
Также, по понятным причинам, подорожают импортные макароны. Фото: pixabay.com

Аналитики «Руспродсоюза» предсказывают, что на фоне коронавирусной пандемии и всеобщей самоизоляции возможен резкий рост закупочных цен на наиболее популярные продукты питания.

В первую очередь, поставщики могут поднять стоимость самых простых товаров — яиц и мяса птицы, так как это самый распространенный и доступный источник белка и протеинов. По мнению экспертов «Руспродсоюза», повышение цен будет обусловлено повышением спроса, передает издание «Life.ru».

Кроме того, велика вероятность подорожания чая, кофе и какао, поскольку их стоимость привязана к курсу валют. Также могут вырасти в цене консервы, однако здесь ситуация обратная: изменения могут быть вызваны понижением спроса, так как все уже закупились впрок. Проверить прогнозы аналитиков можно будет через пару недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России разрабатывает меры по сдерживанию роста цен на продукты.

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