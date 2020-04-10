«СК «Орион Плюс» отремонтирует дороги на севере Петербурга

&#171;СК &#171;Орион Плюс&#187; отремонтирует дороги на севере Петербурга
В пяти районах Петербурга отремонтируют дорогои. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Определен подрядчик по ремонту дорог на севере Петербурге. Победителем электронного аукциона стала компания «СК «Орион плюс».

Цена контракта составила 446,200 млн рублей, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Подрядчику предстоит отремонтировать дороги в Выборгском, Курортном, Приморском, Красногвардейском и Калининском районах.

Ремонту подлежат участок Лесного проспекта от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта, Среднеотинский проспект, участок шоссе Революции от Бокситогорской улицы до улицы Химиков и другие адреса.

Завершить ремонт необходимо до 15 ноября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КРТИ выбрал подрядчиков для ремонта дорог в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах.

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