В закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника

В выборгском парке «Монрепо», который закрыли из-за коронавируса до конца апреля, спасли байдарочника. Мужчина пробыл в холодной воде около 20 минут.

Все произошло сегодня, 10 апреля, в акватории бухты Защитной. Тонувшего байдарочника из воды вытащили рабочие компании «Возрождение». Компания ведет работы по реставрации парка.

Как сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте», пострадавшему вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на место, мужчину успели переодеть в сухую одежду.

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