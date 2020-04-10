В закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника

В закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника
Парк Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg

В выборгском парке «Монрепо», который закрыли из-за коронавируса до конца апреля, спасли байдарочника. Мужчина пробыл в холодной воде около 20 минут.

Все произошло сегодня, 10 апреля, в акватории бухты Защитной. Тонувшего байдарочника из воды вытащили рабочие компании «Возрождение». Компания ведет работы по реставрации парка.

Как сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте», пострадавшему вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на место, мужчину успели переодеть в сухую одежду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Петропавловки заметили пловцов. «Моржи» удивили горожан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
байдарочники выборг Парк Монрепо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции
Автора комментария о «военных в Мурино» хотели наказать за фейки
В Москве вводят спецпропуска на время изоляции из-за COVID-19
Трамп опроверг информацию о докладе разведки США о COVID-19 в ноябре
В закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника
Четырех арабов с биноклем и картой задержали у границы в Ивангороде
МФЦ в Петербурге приостановят работу до конца апреля
Суд закрыл «Пышечную» на Новочеркасском за работу в режим самоизоляции