В Ленобласти запретили посещать кладбища из-за коронавируса

В Ленобласти запретили посещать кладбища из-за коронавируса
Кладбище в Петербурге. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В Ленобласти ввели запрет на посещение кладбищ. На погосты будут пускать только для погребения.

Обо всем стало известно в пятницу, 10 апреля. Соответствующий запрет начнет действовать с завтрашнего дня.

Как сообщает правительство региона, жители не смогут посещать кладбища Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов, поселков Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района.

Постановление было подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко для предотвращения распространения вируса COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свободное посещение кладбищ запретили и в Северной столице. Данная мера призвана защитить жителей от коронавирусной инфекции.

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