Instagram запускает серию онлайн-концертов

Фанаты смогут посетить концерты любимых исполнителей не выходя из дома.

Концерты в формате онлайн-трансляции получили название #песнядома. Они призваны поддержать граждан, пребывающих в самоизоляции из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

К сожалению, пока что оффлайн концерты отменяются один за другим. Но это не повод для грусти, ведь технологии позволяют провести выступление дистанционно. Во время исполнения песен, приглашенные артисты будут общаться со своими поклонниками.

Первым выступит Feduk. Трансляция состоится уже завтра, 11 апреля, в 20:00. Помимо него, в другие дни выступят: Монеточка и Витя Исаев, Елена Темникова и Сюзанна. Об этом сообщает Instagram.

Примечательно, что все исполнители будут соблюдать дресс-код. Они облачатся в парадный верх и домашний низ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская группа Little Big отыграет концерт в режиме онлайн.