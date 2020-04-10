Компания Haval объявила о запуске производства Haval H5 для России

Китайская компания по производству автомобилей Haval объявила о старте производства новой модели на российском заводе, расположенном под Тулой.

Предположения о запуске новой линейки зародились давно, однако официальное представительство бренда подтвердило новость только сейчас. Отмечается, что внедорожник Haval H5 будет надежно защищен от коррозии, специальный воск будет нанесен на раму, переднюю и заднюю подвески и днище автомобиля.

Кроме того, H5 снабдят четырехцилиндровым бензиновым турбомотором 2.0 с отдачей 150 и 177 лошадиных сил. Также новая модель обзаведется 6-ступенчатой механической трансмиссией. Внедорожник, помимо прочего, будет оснащен и системой помощи водителю на бездорожье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысил цены на машины LADA.