В Сети появились подробности о новом универсале LADA Largus

Двигатели и коробки останутся без изменений, но есть вероятность, что появится версия с 1,8-литровым мотором объемом 122 л.с. Фото: pixabay.com

Двигатели и коробки останутся без изменений, но есть вероятность, что появится версия с 1,8-литровым мотором объемом 122 л.с. Фото: pixabay.com

Уже в августе 2020 года отечественный автомобильный производитель «АвтоВАЗ» планирует презентовать обновленную модель универсала Lada Largus FL (Facelift).

Теперь стали известны детали, которые изменятся в автомобиле. В частности, обновленная модель будет оснащена фарами от Renault Logan, изменится внешний вид бамперов и решетки радиатора, станет другим капот, боковые зеркала и передние крылья машины. Такую информацию в пятницу, 10 апреля, озвучила «Российская газета».

Интерьер Lada Largus также ждут изменения: сиденья станут более комфортными, как и центральный подлокотник. Рулевое колесо, комбинация приборов, климатическая установка и тачскрин будут аналогичны тем, что установлены в Lada Xray Cross. Из новшеств: появится камера заднего вида, также модель оборудуют задними и передними парктрониками. Станет доступен обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский автобренд Haval подтвердил запуск создания новой модели для российского рынка.