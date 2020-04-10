Трамп: в США жертвами коронавируса станут менее 100 тысяч человек

Трамп: в США жертвами коронавируса станут менее 100 тысяч человек
"Мы посмотрим, что будет в итоге", - заключил Трамп. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские власти скорректировали прогнозы по количеству жертв от коронавирусной инфекции.

Раньше предполагалось, что COVID-19 унесет жизни от 100 до 225 тысяч человек, согласно новым расчетам количество жертв не превысит 100 тысяч. Об этом лидер США рассказал в пятницу, 10 апреля, на официальном брифинге правительства. Он отметил, что первоначальные прогнозы составлялись при условии, что не будут действовать никакие меры безопасности.

Теперь, когда в Америке усиленно стараются предотвратить распространение инфекции, предположения специалистов изменились. Трамп также подчеркнул, что строительство временных больниц для размещения пациентов с коронавирусом приостановлено, так как дополнительные места могут не понадобиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп опроверг информацию о докладе американской разведке осенью прошлого года, в котором якобы говорилось об угрозе вспышки эпидемии в Китае.

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