Трамп опроверг информацию о докладе разведки США о COVID-19 в ноябре

Трамп опроверг информацию о докладе разведки США о COVID-19 в ноябре
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

О вспышке эпидемии ВОЗ стало известно 31 декабря 2019 года.

Президент Америки Дональд Трамп назвал ложью сообщения местного телеканала о том, что власти знали о вирусе еще в ноябре прошлого года.

Напомним, телеканал АВС, ссылаясь на свои источники рассказал своим зрителям, что американская разведка еще в конце осени доложила информацию о коронавирусе властям, представив доклад Национального центра медицинской разведки. В документе якобы приводится информация, которую удалось перехватить в виде данных со спутников. Помимо этого, было уточнено, что Трамп был полностью осведомлен развитием событий, а в стране по этому вопросу проходили совещания.

Трамп поспешил ответить на домыслы канала в Twitter, где заявил, что эта история — фэйк, при чем, осознанный.

Напомним, в Америке на данный момент наблюдается очень тяжелая ситуация с COVID-19. Болезнью одолела 465 тысяч граждан, скончались от нее более 16 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса.

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