Доктор Мясников объяснил, чем опасны аппараты ИВЛ

Врач Александр Мясников убежден, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут стать дополнительными источниками заражения.

Об этом известный доктор и телеведущий рассказал журналисту Владимиру Соловьеву в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube в пятницу, 10 апреля. Мясников объяснил, что едва ли не каждый второй пациент, находящий на ИВЛ, получает «внутрибольничную инфекцию», что чрезвычайно осложняет положение.

При этом доктор опроверг информацию о том, что якобы 70% подключенных к аппаратам людей погибают. Он подчеркнул, что статистически действительно для многих пациентов пребывание на ИВЛ оканчивается летальным исходом. Однако причина кроется в том, что эти люди изначально были серьезно больны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственный научный центр «Вектор» успешно зарегистрировал первую тест-систему, выявляющую антитела к COVID-19.