Три машины столкнулись на Пискаревском путепроводе

Три машины столкнулись на Пискаревском путепроводе
ДТП на Пискаревском путепроводе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 апреля на Пискаревском путепроводе в Петербурге произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Очевидцы опубликовали в соцсети соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, ДТП затрудняет проезд другим участникам движения.

«Любители летней резины собрались на Пискарёвском путепроводе в сторону центра 7:10 утра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, причиной ДТП стала летняя резина. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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