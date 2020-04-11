Три машины столкнулись на Пискаревском путепроводе

Утром 11 апреля на Пискаревском путепроводе в Петербурге произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Очевидцы опубликовали в соцсети соответствующую видеозапись. Судя по кадрам, ДТП затрудняет проезд другим участникам движения.

«Любители летней резины собрались на Пискарёвском путепроводе в сторону центра 7:10 утра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, причиной ДТП стала летняя резина. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.