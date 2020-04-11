Водителя Audi увезли в больницу после ДТП на Приморском шоссе

Водителя Audi увезли в больницу после ДТП на Приморском шоссе
ДТП на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 апреля на дорогах Петербурга произошло еще одно ДТП. На Приморском шоссе в авария попал водитель Audi.

По словам очевидцев, его госпитализировали с ушибом головы.

«Водитель Ауди поспешил переобуться в летнюю резину и апрельский заморозок стал для него неожиданностью. С ушибом головы на скорой увезен в больницу с Приморского шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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