Более 7 тысяч человек в мире умерли от коронавируса за сутки

За сутки в мире новым коронавирусом заразились 95040 человек, умерли 7012 человек.

Всего погибли 102751 человек. За все время выздоровели 376529 человек, за сутки — 19856. Число зараженных коронавирусом достигло 1220727 человек.

В Петербурге число зараженных выросло до 408 человек, погибли четыре человека, выздоровели 43.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.