На Набережной Обводного канала столкнулись грузовик и две легковушки

Авария произошла сегодня, 11 апреля, утром, на набережной Обводного канала перед поворотом на Боровую улицу.

Что послужило причиной столкновения — непонятно. Фотографии с места событий опубликованы очевидцем в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что из грузовика и двух машин, в результате столкновения, собрался небольшой паровозик.

Все транспортные средства получили повреждения. У большегруза отлетел бампер. Не повезло и автомобилю, оказавшемуся в аварии между двух других участников дтп — приличные вмятины виднеются с двух сторон.

Пострадал ли кто-то в результате происшествия — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину госпитализировали после ДТП с легковушкой и большегрузом на М-11. Пострадавшая получила тяжелые повреждения.