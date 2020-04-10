Женщину госпитализировали после ДТП с легковушкой и большегрузом на М-11

В Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств.

Авария случилась в пятницу, 10 апреля, около 8:20 на автотрассе М-11. Поделить проезжую часть не смогли машины марок Chery Tiggo и Mercedes-Benz Axor с полуприцепом.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате столкновение тяжелые повреждения получил пассажир легкового авто — молодая женщина. Ее доставили в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса.