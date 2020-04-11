Смертельное ДТП произошло на автодороге Санкт-Петербург — Кировск

От машины практически ничего не осталось. Фото: vk.com/spb_today

От машины практически ничего не осталось. Фото: vk.com/spb_today

Столкнулись легковушка и рейсовый автобус.

Трагедия произошла, сегодня, 11 апреля, в 9 утра. Водитель на автомобиле Chevrolet Niva направлялся в сторону Петербурга, но выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ЛИаз». В результате ДТП, мужчина находящийся за рулем автомобиля скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что граждане, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали. Транспортное средство направлялось из города на Неве в Отрадное.

Что послужило причиной аварии выяснят сотрудники правоохранительных органов. Фотографии с места событий были опубликованы очевидцем в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя Audi увезли в больницу после ДТП на Приморском шоссе. Пострадавшего мужчину госпитализировали с ушибом головы.