Ленобласть стала первой по лесной эффективности

Регион удостоился заслуженного первого места в рейтинге Рослесхоза по эффективности управления лесами.

В 2019 Ленобласть выполнила все запланированные мероприятия по восстановлению лесного массива на площади 20 тыс гектаров. Большая часть площади (17,7 тыс га) была восстановлена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Искусственное лесовосстановление произвелось в области на территорию площадью 9 тыс га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Порадовала и статистика. В прошедшем году зафиксировано на 46% меньше пожаров, чем в 2018 — 282. При этом, леса горели на территории в 66,9 га. Этот показатель на 83% меньше, чем в 2018 году. Примечательно, что все возгорания удавалось оперативно ликвидировать в тот же день.

Стоит отметить, что средняя площадь одного пожара составляла в прошлом году всего 0, 24 га. Эта цифра самая низкая среди всех регионов РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть не будет закрывать границу с Петербургом.