В Китае рассказали о стоимости лечения одного больного коронавирусом

В среднем на пациента уходит более трех тысяч долларов.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь. В Китае на лечение одного пациента с коронавирусом тратят около 21,5 тысяч юаней, то есть более трех тысяч долларов. Если случая тяжелый, то и сумма возрастает – до 21,3 тысяч долларов. Эксперт отметил, что бывало такое, что на помощь гражданину тратили более одного миллиона юаней.

В общей сложности на больных коронавирусом потратили 211 миллионов долларов, большинство расходов покрывает страховка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом. Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.