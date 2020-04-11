Стало известно о госпитализации Татьяны Булановой в Петербурге

По предварительным данным, причиной названы проблемы с сердцем.

В Санкт-Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову, сообщает РЕН ТВ. Все произошло сегодня, 11 апреля. Знаменитости стало плохо, после чего ее увезли в больницу. Там планируют провести полное обследование, чтобы понять, в чем причина. Предполагается, что у звезды есть проблемы с сердцем.

Напоминаем, что Татьяна Буланова в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Буланова рассказала, что думает о драке на своем концерте. Буланова утверждает, что о драке она узнала только из новостей, а во время концерта она ничего подобного не видела.