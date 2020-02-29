Татьяна Буланова рассказала, что думает о драке на своем концерте

Певица дала свой комментарий по поводу выложенной видеозаписи.

Буланова утверждает, что о драке она узнала только из новостей, а во время концерта она ничего подобного не видела. Но уточнила, что на концерте что-то случилось и кого-то пытались успокоить. Непосредственно драки с применением силы, она не заметила, и продолжила выступление. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, 28 февраля в сети появилось видео, на котором дерутся гости выступления Булановой в Рязани. Две женщины начали свою потасовку под песню «Не плачь». Попытки их разнять не увенчались успехом — количество участников драки только увеличилось. Буланова же в этот момент спокойно продолжала петь.

На мероприятии «Легенды 80-х и 90-х» в Рязани она была специальным гостем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова отреагировала на слухи о свадьбе.