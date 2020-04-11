Малахов прокомментировал слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

Телеведущий заверил, что готов стать «мальчиком для битья», так как уважает артиста.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем пишет Telegram-канал Super. Телеведущий Андрей Малахов, комментируя обвинения артиста Льва Лещенко, заверил, что готов подыграть ему и принять любую версию случившегося. Знаменитость заверил, что может взять на себя вину даже за то, что певец пришел на день рождения к Алле Крутой, если понадобится. Также Малахов пожелал здоровья Лещенко и его жене. Таким образом, телеведущий все же дал понять, что никого силой не тащил на свой эфир.

Напоминаем, что Лещенко уверял, что Малахов принудил его нарушить режим самоизоляции ради съемок программы «Привет, Андрей!». Тогда у певца не было симптомов коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин призвал остановить «травлю» Лещенко из-за коронавируса.