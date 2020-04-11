Пригожин призвал остановить «травлю» Лещенко из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова певца Льва Лещенко о критике в его адрес, заявил, что не надо травить каждого зараженного коронавирусом.

«Прекратите! Остановитесь! «Подумайте, что мы будем делать завтра. То, что уже было, не вернуть. Хватит испытывать чужие нервы! Не надо из себя святых делать в этом вопросе», — сказал он, сообщает «Взгляд.ру».

Ранее Лев Лещенко заявил, что все артисты шоу-бизнеса обвиняют его в распространении коронавируса. Артист якобы перезаражал своих коллег, но Лещенко напомнил, что не хотел ничего подобного. Он также подчеркнул, что никто из его окружения не болен и что он сам не знает, коронавирус ли у него. Он отметил, что сам виделся с Лещенко месяц назад, и ничего страшного не произошло.

Лещенко гастролировал по Америке и Канаде, а 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. первые тесты на COVID-19 у Льва Валерьяновича и его супруги Ирины оказались положительными. Спустя неделю, 3 апреля, выяснилось, что повторные исследования показали отсутствие коронавирусной инфекции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.