Подруга рассказала о состоянии Надежды Бабкиной

Подруга рассказала о состоянии Надежды Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной остается тяжелым. Однако, по словам ее подруги, у врачей «появилось хорошее настроение».

«У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Есть стабильность, и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути была тяжелее»,- рассказала подруга певицы, диетолог Маргарита Королева, сообщает «Пятый канал».

Она отметила, что 12 апреля врачи могу отключить от аппарата Надежду Бабкину от аппарата ИВЛ и перевести на кислород.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозрение на коронавирус у Льва Лещенко не подтвердилось. Певца успешно выписали из Коммунарки.

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Подруга рассказала о состоянии Надежды Бабкиной
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