Внучка Конева назвала подлостью снос памятника в Праге

Внучка Ивана Конева Елена рассказала, что для семьи советского маршала снос памятника в Праге стал шоком.

«Важно еще, какое время выбрали муниципальные власти для сноса памятника: время карантина, когда в Праге никто не имеет права собираться группами больше двух человек. Я считаю, что это подлость», — заявила она, сообщает RT.

Местные власти объяснили снос памятника «учащением актов вандализма». По словам Елены, его несколько раз обливали краской, но никто особенно и не искал виновников. Она также выступила против передачи памятника в музей XX века. Внучка Конева считает, что монумент «надо забрать домой».

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ. Глава района Ондржей Коларж отметила, что памятник передается в музей истории ХХ века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.