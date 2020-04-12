Полиция задержала подозреваемого в нападении на фармацевта аптеки на улице Восстания

Полиция задержала подозреваемого в нападении на фармацевта аптеки на улице Восстания
По подозрению задержан ранее судимый мужчина. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на фармацевта аптеки в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, фармацевт и сообщила о разбойном нападении в аптеке на улице Восстания. В аптеке злоумышленник, угрожая фармацевту предметом, похожим на нож, пытался похитить денежные средства. После того, как женщина закрылась в подсобном помещении, он скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан ранее судимый мужчина 1980 года рождения, неработающий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что две девушки возвращались из ТРК «Гулливер». Около 20:20 к ним сзади подошел незнакомец в темной одежде. В этот момент девушки шли мимо «Петербургской аптеки». Неизвестный приблизился к девушкам и ударил одну из них ножом. Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц.

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