Ведущий эпидемиолог Китая рассказал, когда наступит пик пандемии коронавируса

По словам эпидемиолога, до переломного момента остается еще минимум две недели. Фото: Pixabay

По словам эпидемиолога, до переломного момента остается еще минимум две недели. Фото: Pixabay

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что если развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то до переломного момента остается еще минимум две недели.

«Если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — заявил Чжун Наньшань, сообщает газета «Жэньминь жибао».

При этом он отметил важность принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 13 584 человек, умерли 106. При этом 1045 пациентов вылечились.

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