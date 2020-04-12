В «Макдональдсе» в Петербурге произошла драка с участием «депутата»

В «Макдональдсе» в Петербурге произошла драка с участием «депутата»
Один из них представился «депутатом». Фото: Baltphoto

В Московском районе Петербурга сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, устроивших драку в «Макдональдсе». Один из них представился «депутатом».

Об этом инциденте сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Двое мужчин устроили драку в субботу днем, 11 апреля. Один из них утверждал, что является муниципальным депутатом. Полиция выяснила, что злоумышленник также числится в одном из спортивных клубов как «инструктор карате». Во время драки пострадал 19-летний сотрудник общепита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой. В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту.

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