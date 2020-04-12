Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации в Петербурге

Певица Татьяна Буланова рассказала, что решила обратиться ко врачу, когда ее стало беспокоить давление и появились некоторые проблемы с сердцем.

«Конечно, причин для особенной радости нет, у меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало», — рассказала она, сообщает «Московский Комсомолец». «Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная», — добавила Буланова.

Врачи оставили пациентку в реанимационном отделении до определения точного состояния, затем ей должны назначить лечение. Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу. Там планируют провести полное обследование, чтобы понять, в чем причина. Предполагается, что у звезды есть проблемы с сердцем. Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.