Грузовик с песком опрокинулся на пересечении «Скандинавии» и «Магистральной»

Грузовик с песком опрокинулся на пересечении &#171;Скандинавии&#187; и &#171;Магистральной&#187;
Грузовик перевенулся на съезде. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Грузовой автомобиль с песком перевернулся на пересечении основого хода трассы «Скандинавия» с автодорогой «Магистральная». Движение на участке оказалось частично ограничено.

По предварительным данным, авария произошла около 14:30 в воскресенье, 12 апреля. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Часть съезда оказалась заблокирована из-за песка, вывалевшегося из кузова.

«Пострадавших в результате ДТП нет, претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Представители эксплуатирующей подрядной организации находятся на месте. Ведется расчистка дороги от песка. Движение временно осуществляется по одной полосе съезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автодороге Петербург — Кировск произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

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