В небе над Петербургом заметили солнечное гало

В воскресенье, 12 апреля, жители Петербурга стали свидетелями редкого природного явления — солнечного гало. За счет оптического эффекта в небе над городом можно было увидеть сразу несколько солнц.

Снимками солнечного гало горожане поделились в соцсетях. Размноженное солнце они увидели в центре города и близ набережных.

Оптическая иллюзия достигается за счет образования кристаллов льда в верхних слоях атмосферы, которые задерживаются на высоте пяти-десяти километров. Проходя через них, свет преломляется и создает эффект «нимба» вокруг солнца. Гало может иметь форму кольца, дуги, столба или пыли.

Свидетелями необычного природного являния также стали жители Сестрорецка. Солнечное гало заметили над озером Разлив.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в конце марта жители Петербурга увидели гало в небе над городом.